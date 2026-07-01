Feuer in Cala Ratjada: Polizisten außer Dienst retten Mann aus brennender Wohnung

Zwei Beamte der Guardia Civil außer Dienst haben einem Mann in der Nacht auf Mittwoch (1.7.) bei einem Wohnungsbrand in Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca vermutlich das Leben gerettet. Das teilte die Polizeieinheit in einer Pressemitteilung mit. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr morgens. In einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses war es aus nicht näher genannten Gründen zu einem Feuer gekommen.

Die beiden Polizisten brachen die Tür der Wohnung auf, in der die Flammen wüteten. Dann befreiten sie den Mann, der bereits Brandverletzungen erlitten hatte und Atemprobleme aufgrund einer Rauchvergiftung aufwies.

Beamte mussten ärztliche behandelt werden

Darüber hinaus wurden vier weitere Personen aus dem Gebäude geholt. Das Feuer sorgte neben dem zweiten auch im dritten Stock für Schäden. Zwei Personen wurden mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus von Manacor gebracht. Auch die beiden Guardia-Civil-Beamten mussten wegen des eingeatmeten Rauches ärztlich behandelt werden.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand gegen 3.30 Uhr zu löschen.