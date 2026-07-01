Rekordtemperaturen im Meer: Starke Auswirkungen auch auf Mallorca befürchtet

Sowohl die Wetterdatenbank C3S als auch CMEMS der Wetterbeobachter Copernicus haben am Mittwoch (1.7.) neue Rekordwerte bei der weltweiten Meerestemperatur festgestellt. CS3 hat am 21. Juni 20,86 Grad an der Oberfläche des Meeres gemessen. Das sind 0,03 Grad mehr als beim bisherigen Rekord, gemessen in den Jahren 2023 und 2024.

Auch CMEMS ergab einen Rekordwert mit 21 Grad, 0,1 Grad höher als 2023/2024. Copernicus erklärte zwar, dass es normal und wichtig sei, dass zu diesem Jahreszeitpunkt die höchsten Meerestemperaturen erreicht werden. "Allerdings müssen wir schauen, ob der Anstieg punktuell ist oder ein Vorzeichen für die Wetterbedingungen der kommenden Jahre", schrieb das Wetterinstitut.

"El Niño" kommt

In Kürze wird erwartet, dass das Wetterphänomen "El Niño" einsetzt. Dabei handelt es sich um unregelmäßige Meeresströmungen, die Auswirkungen auf das Wetter weltweit haben - dabei aber fast immer Europa und somit Mallorca außen vor lassen.

Allerdings bringt ein aufgeheiztes Mittelmeer die üblichen Gefahren mit sich. "Hohe Meerestemperaturen sorgen dafür, dass die Atmosphäre länger warm bleibt", schreibt Copernicus. "Zudem bietet es Zunder für Stürme und sintflutartige Regenfälle." Auf Mallorca ist das als Kaltlufttropfen bekannt. Im Herbst treffen kalte Luftmassen auf das warme Meer. Die Kombination sorgt für starke Windböen und Niederschläge.

Neue Phase in unbekannte Gebiete

Copernicus weißt daraufhin, dass auch Hitzewellen im Meer möglich sind. Die hohen Wassertemperaturen unterstützen zudem die heißen Episoden in den Küstengebieten. Sie haben Auswirkungen auf die Flora und Fauna im Meer. Carlo Buentempo, Leiter des europäischen Ablegers des Wetterinstitutes, meint, dass der Rekord nun "eine Entdeckung unbekannter Gebiete" und eine "neue Phase" darstellen kann. "Es ist wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Monaten weitere Rekorde brechen", erklärte er.

So ist die Lage auf Mallorca

An den Stränden Mallorcas - sowohl an der Playa de Palma als auch an der Playa de Muro - betragen die Wassertemperaturen derzeit 28 Grad laut dem spanischen Wetterdienst Aemet. Tendenz sinkend, in den kommenden Tagen sollen es nach aktueller Prognose nur noch 26 Grad sein. Der Wetterrekord bei den Meerestemperaturen an der Boje von Dragonera liegt bei 31,9 Grad, gemessen am 12. August 2024.