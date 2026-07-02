15-jährige Deutsche auf Ibiza vermisst – Guardia Civil findet sie auf Mallorca-Fähre

Die Guardia Civil hat am Hafen von Palma eine 15-jährige Deutsche ausfindig gemacht, die nur wenige Stunden zuvor auf Ibiza als vermisst gemeldet worden war. Wie die Polizeieinheit in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekanntgab, ereignete sich der schnelle Fahndungserfolg bereits am Samstag (27.6.). Demnach hätte die Mutter der Teenagerin die Vermisstenanzeige in der Gemeinde Santa Eulària auf der Nachbarinsel erstattet.

Gründe unbekannt

Da der Verdacht bestand, dass sich die Jugendliche auf einer Fähre in Richtung Palma befinden könnte, sendete die Guardia Civil mehrere Einheiten an den Hafen, wo die "Eleanor Roosevelt" gegen 22.30 Uhr anlegte. Ein Teil der Beamten kontrollierte die Autos bei der Ausfahrt. Weitere Einsatzkräfte konzentrierten sich auf die Passagiere, die die Fähre zu Fuß verließen. Schließlich wurde die Gesuchte gegen 22.45 Uhr in letzterer Gruppe gefunden. Die Beamten nahmen die Jugendliche unter ihre Fittiche. Warum die Jugendliche Ibiza verlassen hatte, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.