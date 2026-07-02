Ab dem Wochenende: Wetterdienst kündigt mögliche Hitzewelle für Mallorca an

So wirklich viel hat man von dem versprochenen Regen am Mittwoch (1.7.) und Donnerstag nicht gesehen. Dafür kommt der spanische Wetterdienst Aemet mit einer neuen Hitzewarnung um die Ecke. Denn ab dem Wochenende, spätestens aber ab Montag, dürfte es auf Mallorca wieder richtig heiß werden. So seien Temperaturen von mindestens 38 Grad möglich, heißt es in einer am Donnerstag publizierten Warnung. Möglicherweise stehe eine neue Hitzewelle an.

Aemet macht für die bevorstehende Hitze eine blockierte Wetterlage verantwortlich, die sich bis in die kommende Woche halten dürfte. Gleichzeitig lenkt ein Höhentief westlich der Iberischen Halbinsel sehr warme und trockene Luft aus dem Süden nach Norden. Weil diese Wetterkonstellation nur langsam vorankommt und die Sonneneinstrahlung Anfang Juli stark ist, können sich über mehrere Tage sehr hohe Temperaturen einstellen. Wie lange die Situation andauern wird, sei derzeit noch nicht klar.

So wird das Wetter bis zur Hitzewelle

Bis es so weit ist, kann man sich am Freitag über einen wolkenfreien Himmel mit viel Sonne bei Höchstwerten um die 33 Grad freuen. Der Wind weht leicht bis mäßig aus nördlicher Richtung. Am Samstag steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht an. In der Inselmitte werden Werte von bis zu 35 Grad erwartet. An den Küsten, vor allem im Nordosten, könnte es ein wenig kühler sein. Wolken werden keine erwartet; der Wind weht leicht aus wechselnden Richtungen.

Derweil machen auch die Nächte Einheimischen und Urlaubern auf der Insel zu schaffen. Tropennächte sind derzeit die Norm. In der Nacht auf Donnerstag etwa lagen die Mindestwerte an der Messstation in Capdepera bei 25 Grad. In Porto Pi, Sóller und Banyalbufar wurden 24 Grad gemessen. Santanyí und Portocolom ächzten unter 23 Grad. Es ist davon auszugehen, dass sich dies auch in den kommenden Nächten nicht ändern wird.