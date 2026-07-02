Deutsche vergewaltigten Mallorca-Urlauberin an der Playa de Palma: Jahrelange Haftstrafen gefordert

Die Staatsanwaltschaft auf Mallorca hat Anklage gegen zwei deutsche Mallorca-Urlauber erhoben, die im Mai 2022 eine junge Frau vergewaltigt haben und Aufnahmen von der Tat gemacht haben sollen. Einem der beiden Angeklagten drohen 16 Jahre Haft, dem anderen neun. Zudem sollen sie das Opfer mit 60.000 Euro entschädigen.

Der Vorfall hatte sich laut Anklageschrift am Abend des 25. Mai 2022 an der Playa de Palma ereignet. Die 26 und 29 Jahre alten Deutschen lernten das Opfer in einem Lokal kennen. Die junge Frau stand "offensichtlich unter Alkoholeinfluss". Der ältere der jungen Männer überzeugte sie, ihn ins Hotel zu begleiten. Dort nutzte er den Zustand der Frau aus und vergewaltigte sie.

Täter filmte die zweite Vergewaltigung

Als er fertig war, soll er den anderen Angeklagten ins Zimmer gelassen haben, damit sich dieser ebenfalls an der bewusstlosen Frau vergehen konnte. Während dieser zweiten Vergewaltigung schlich sich der ältere Angeklagte ins Zimmer, um die Tat mit dem Mobiltelefon zu filmen.

Als die Frau aufwachte und bemerkte, was passiert war, ging sie zur Nationalpolizei, um Anzeige zu erstatten. Sie wurde ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht, wo sie untersucht wurde. Die Beamten leiteten derweil Ermittlungen ein. Sie überprüften die Aufnahmen der Kameras des Hotels. Diese zeigten, dass die junge Frau von den beiden Männern ins Gästehaus begleitet wurde. Mitarbeiter identifizierten sie als Gäste des Hotels. Sie wurden festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt, aber Stunden später auf freien Fuß gesetzt.

Der Prozess soll in den kommenden Wochen stattfinden.

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