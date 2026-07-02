Streit an der Playa de Palma eskaliert: Restaurantbetreiber rammt einem Kellner ein Messer ins Knie

Ein Kellner eines italienischen Restaurants an der Playa de Palma ist von seinem Chef mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die spanische Nationalpolizei mitteilte, wurde der Inhaber des Lokals wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (30.6.) in einem Restaurant an der Playa de Palma. Nach Angaben des verletzten Mitarbeiters war es zuvor zu einem heftigen Streit mit seinem Chef gekommen. Hintergrund seien lange Arbeitstage von 14 bis 16 Stunden sowie ein aus seiner Sicht herablassender und gewalttätiger Umgang mit der Belegschaft gewesen.

Kollegen leisteten Erste Hilfe

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Lokalinhaber in die Küche gegangen sein, ein Messer geholt und dem Kellner eine tiefe Schnittwunde am linken Knie zugefügt haben. Die Verletzung war etwa 15 Zentimeter lang und drei Zentimeter tief. Kollegen des Mannes leisteten Erste Hilfe und legten ihm einen Druckverband an, um die starke Blutung zu stoppen. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo die Wunde mit zehn Klammern geschlossen werden musste.

Beamte der Nationalpolizei trafen kurz darauf in dem Restaurant ein und befragten den Verletzten sowie weitere Zeugen. Letztere bestätigten nach Polizeiangaben die Schilderung des Kellners. Der Inhaber befand sich zunächst nicht mehr im Lokal, erschien jedoch wenig später sichtlich nervös am Tatort.

Gegenüber den Beamten erklärte er, der Mitarbeiter habe sich die Verletzung versehentlich an einem Bein eines weißen Metallstuhls zugezogen. Die Polizisten überprüften den Stuhl, fanden daran jedoch keine Blutspuren. Zwar war ein Stuhlbein abgebrochen, nach Einschätzung der Beamten konnte die Verletzung dadurch aber nicht verursacht worden sein. Daraufhin wurde der Restaurantinhaber festgenommen.