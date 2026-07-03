Masche in Magaluf: Mallorca-Urlauber sollen Frauen auf Hotelzimmern bestohlen haben

Die Guardia Civil hat auf Mallorca drei junge Männer festgenommen, die mehrere Frauen in Magaluf bestohlen haben sollen. Zwei der Verdächtigen sind 18 Jahre alt, der dritte ist minderjährig. Die drei hielten sich im Urlaub auf der Insel auf, wie aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Freitag (3.7.) hervorgeht.

Den Urlaubern werden gleich mehrere Delikte vorgeworfen, darunter Diebstahl, die unbefugte Nutzung von mehreren Motorfahrzeugen und Bankbetrug. Einer von ihnen soll außerdem eine Frau sexuell genötigt haben.

Das ist passiert

Die jungen Männer gingen in mindestens zwei Fällen nach einem ähnlichen Muster vor. Sie lernten Frauen an der Feiermeile von Magaluf kennen und ließen sich später in deren Hotelzimmer einladen. Dort sollen sie unbeobachtete Momente genutzt haben, um Wertsachen zu stehlen. Wie oft die Urlauber diese Masche durchzogen, wird nicht aus der Pressemitteilung ersichtlich. In einem Fall entwendeten sie eine Bankkarte und bezahlten damit in einem Geschäft in Palma, bevor die Besitzerin die Karte sperren lassen konnte.

Bei einem der Vorfälle soll einer der Verdächtigen einen Schritt weitergegangen sein und zudem eine der Frauen sexuell genötigt haben. Die Betroffene erstattete später Anzeige bei den auf Sexualdelikte spezialisierten Ermittlern der Guardia Civil.

Zudem sollen die drei jungen Männer unter anderem ein Moped gestohlen haben, das auf öffentlicher Straße abgestellt war. Später ließen sie es zurück.

Mehrere Anzeigen mit ähnlichen Taten

Die Ermittler kamen den Verdächtigen auf die Spur, nachdem sie mehrere Anzeigen miteinander verglichen hatten. Dabei entstand der Verdacht, dass dieselbe Gruppe hinter den Taten stecken könnte. Bestätigt wurde diese Spur durch Fotos, die eine der Anzeigeerstatterinnen von den mutmaßlichen Tätern vorlegen konnte. Diese passten demnach zu den Beschreibungen in einem weiteren Fall.

Am Montagmorgen (29.6.) wurden die drei Verdächtigen schließlich ausfindig gemacht und festgenommen. Bei einer Durchsuchung ihrer Unterkunft in Bendinat stellten die Beamten sämtliche gestohlenen Gegenstände sowie das entwendete Geld sicher. Auch ein weiteres Moped wurde dort gefunden und seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.