Plötzliches Nasenbluten: Mallorca-Flieger muss wegen Druckabfall unplanmäßig in Hamburg landen
"Ziemlich schnell in den Sinkflug gegangen": Vier Passagiere und ein Crewmitglied mussten medizinisch versorgt werden
Ein Flugzeug der Airline Norwegian auf dem Weg von Palma nach Kopenhagen hat am Donnerstag (3.7.) in Hamburg einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen.
„Wir hatten Probleme mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen“, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft der Deutschen Presse-Agentur über die Sicherheitslandung. Um welche Probleme es sich genau handelte und was die Ursache sei, wisse sie nicht. Dazu gebe es nun eine technische Untersuchung.
Mit dem Schrecken davongekommen
Die meisten Menschen an Bord kamen bei dem Zwischenfall mit dem Schrecken davon. Vier Passagiere und ein Crewmitglied hätten vermutlich wegen des schnellen Sinkflugs Nasenbluten bekommen, sagte die Sprecherin. Sie seien in Hamburg von medizinischem Personal versorgt worden.
Wie es den Betroffenen inzwischen gehe und ob sie weiterfliegen konnten, konnte die Sprecherin nicht sagen. Nur so viel: „Wir haben ein anderes Flugzeug aus Kopenhagen geschickt, um die Passagiere und die Crew abzuholen.“
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