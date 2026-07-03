Trotz gelber Flagge ins Meer: Deutscher Urlauber ertrinkt auf Mallorca
Der Badeunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag (2.7.) in Cala Domingos Petit bei Manacor
Ein etwa 70 Jahre alter deutscher Urlauber ist am Donnerstagvormittag (2.7.) an der Cala Domingos Petit in Cales de Mallorca im Gemeindegebiet von Manacor ertrunken. Das berichtet die spanische Tageszeitung „Ultima Hora“. Eine Anfrage der MZ bei der Notrufzentrale 112 blieb zunächst unbeantwortet.
Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 11.45 Uhr. Am Strand wehte zu diesem Zeitpunkt wegen unruhiger See die gelbe Flagge. Der Mann ging dennoch ins Wasser und begann zu schwimmen. Als die diensthabenden Rettungsschwimmer ihn bemerkten, versuchten sie, ihn mit Trillerpfeifen-Signalen zurückzurufen. Der Badegast reagierte jedoch nicht. Wenig später trieb er regungslos im Wasser.
Wiederbelebungsversuche am Strand
Die Rettungsschwimmer paddelten umgehend mit einem Rettungsbrett zu der Stelle, an der sich der Mann befand, brachten ihn an Land und begannen mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Auch Rettungskräfte eines benachbarten Strandes eilten zur Unterstützung herbei.
Der alarmierte Rettungsdienst setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort. Rund 40 Minuten lang kämpften die Einsatzkräfte um das Leben des Urlaubers – vergeblich. Auch Beamte der Nationalpolizei sowie der Ortspolizei von Manacor kamen an den Strand. Sie sprachen unter anderem mit einer Angehörigen des Verstorbenen, die sich ebenfalls dort aufhielt.
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