Aufregung in Palma: Auto brennt direkt neben gut besuchter Markthalle vollständig aus

Ein brennendes Auto hat am Samstagmittag (4.7.) für Aufmerksamkeit im Zentrum von Palma gesorgt. Kein Wunder: Der Wagen ging direkt neben der beliebten Markthalle Pere Garau in Flammen auf, der samstagsvormittags besonders gut besucht ist.

Wie die Rettungskräfte berichten, ereignete sich der Brand gegen 12 Uhr am Carrer Arzobispo Aspargo, nur wenige Meter von der Markthalle enternt. Scheinbar bemerkte der Fahrer das Feuer während der Fahrt, hielt den Wagen an und stieg aus. Zunächst schlugen Flammen aus der Motorhabe, dann wurde auch der Rest des Wagens von den Flammen eingenommen. Der Fahrer verließ den Wagen unbeschadet, konnte das Feuer aber nicht selbst löschen.

Flammen bedrohten Fassade und geparkte Autos

Eine Einheit der Feuerwehr von Mallorca rückte zum Einsatzort aus. Bedenklich: Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit stark aus. Zwischendurch drohten sie sogar auf die Fassade eines nahe gelegenen Gebäudes und auf weitere in der Umgebung geparkte Fahrzeuge überzugreifen.

Die Feuerwehr brachte den Brand jedoch letztlich unter Kontrolle und löschte ihn kurz darauf vollständig - das alles vor den Augen vieler Schaulustiger, die den Einsatz gespannt verfolgten. Das Auto wurde vollständig zerstört. /somo

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