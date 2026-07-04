Wetter auf Mallorca: Wer aktuell über die Temperaturen stöhnt, der wird bald richtig leiden

Sonne, Sonne, Sonne, so weit das Auge reicht - das ist auch auf der Wetterkarte für ganz Spanien derzeit nicht anders. Mallorca ist da keine Ausnahme. Auch hier hat die Sonne freies Spiel am wolkenlosen Himmel, und daran dürfte sich auch ersteinmal nichts ändern. Anders bei den Temperaturen. Kleiner Spoiler: Es wird immer heißer.

Jeden Tag ein bisschen mehr

Denn gemessen an dem, was uns auf der Insel bevorsteht, ist es aktuell noch recht angenehm. Am Samstag (4.7.) lagen die Höchsttemperaturen in Llucmajor bei 34 Grad, in Küstenorten sogar "nur" bei 31 Grad. Leider kühlt es nachts nur mäßig ab: Der spanische Wetterdienst Aemet sagt für die Nacht auf Sonntag Minimaltemperaturen von 20 Grad in Manacor vorher, in Palma dürfte es nicht kühler als 23 Grad werden.

Sonntag (5.7.) wird es dann tagsüber heißer. Wieder ist Llucmajor der Ort mit den höchsten erwarteten Temperaturen: 37 Grad dürften es hier werden, deutlich mehr als in den Küstenorten. Deshalb hat Aemet auch für den Süden Mallorcas und das Inselinnere zwischen 12 und 18 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgerufen.

Warnstufen ernstnehmen

Montag (6.7.) ziehen dann auch die Orte direkt am Meer nach. In Portocristo und Port de Pollença werden dann bis zu 37 Grad erwartet, entsprechend wird die Hitzewarnstufe über die Mittagszeit auf die gesamte Insel ausgeweitet.

Doch das ist noch nicht alles. Dienstag (7.7.) sind für Portocristo 39 Grad angekündigt (in Palma bleibt es mit 34 Grad verhältnismäßig kühler). Ab Mittwoch werden dann die 40 Grad an der Ostküste geknackt. Bis Freitag steigen die Temperaturen auch in der Tramuntana und dem Inselinneren. In Santanyí kann es sogar 42 Grad heiß werden.

Viel Wassertrinken, viel Schattensuchen und viel Badengehen sind also empfehlenswert. Und wer die Möglichkeit hat, nicht vor die Tür zu müssen, der sollte sich über die Mittagszeit in geschlossenen, klimatisierten Räumen aufhalten und Outdoor-Aktivitäten auf den Vormittags- und den Abendbereich verschieben.