Ärger bei den Anwohnern: 300 Menschen feiern nächtliche Spontanparty vor Palmas Kathedrale

Ein Straßenmusiker hat am Samstagabend (4.7.) am Fuße der Kathedrale in Palma für eine spontane Feier gesorgt. Gegen 22.30 Uhr versammelten sich rund 300 Menschen auf der Fläche zwischen Almudaina-Palast, Bischofspalast und Kathedrale. Aus den Lautsprechern ertönten bekannte Songs wie „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee, was für Unmut unter den Anwohnern sorgten.

Nachbarn riefen Ortspolizei

Die Feier fand in der Nähe des Portal del Mirador statt, dem Südportal der Kathedrale. Mit Blick auf die Bucht von Palma und im Klang von Bachata ließen sich die Partygäste von nichts aufhalten – nicht einmal durch die vorbeifahrenden Autos.

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Mehrere Anwohner des Kathedralenviertels fühlten sich durch die Lautstärke gestört und alarmierten die Ortspolizei. Diese sei jedoch nicht vor Ort erschienen, berichteten sie gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

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