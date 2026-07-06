Brand im Großmarkt auf Mallorca setzt Flughafen in Alarmbereitschaft
Der Brand zweier Lkw in Mercapalma hat zahlreiche Feuerwehreinheiten auf den Plan gerufen
Ein Brand zweier Sattelzüge auf dem Gelände des Großmarkts Mercaalmahat am Montag (6.7.) auch die Verantwortlichen am Flughafen von Mallorca in Alarmbereitschaft versetzt. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Das Feuer breitete sich am Nachmittag laut einem Sprecher der Ortspolizei Palma auf einer Freifläche zwischen dem Großmarkt und der Drogensiedlung Son Banya aus. Berichte, letztere sei evakuiert worden, dementierte der Sprecher.
Neben der Feuerwehr von Palma war am Nachmittag auch die von Llucmajor und Calvià im Einsatz, um die Flammen zu löschen und zu verhindern, dass sich das Feuer auf die Hallen des Großmarktes, die Siedlung oder den Flughafen ausbreitet. Auf dem Airport ging der Betrieb zunächst ungestört weiter. Kein Flug war betroffen.
Das Feuer brach gegen 15.30 Uhr in einem Sattelzug auf dem Mercapalma-Gelände aus und griff auf weitereFahrzeuge über. Angesichts des Ausmaßes des Brandes haben die Feuerwehrleute im Inneren von Mercapalma neben einem Supermarkt eine Einsatzzentrale eingerichtet.
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