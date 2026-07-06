Patrick Schirmer Sastre

Folgen Sie uns bereits? Marken Sie uns als bevorzugte Medien Hinzufügen zu Google

Feuer in der Nähe vom Flughafen Mallorca: Riesige Rauchwolken über der Insel

Am Großmarkt Mercapalma ist am Montagnachmittag (6.7.) ein Großbrand ausgebrochen. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Mallorca. Die Rauschwaden sind kilometerweit zu sehen, unter anderem auch von der Playa de Palma aus. Der Brand soll Medienberichten zufolge gegen 15.30 Uhr ausgebrochen sein. Was der Auslöser für das Feuer ist, ist noch nicht bekannt.