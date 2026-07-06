Großbrand in der Nähe vom Flughafen Mallorca: Das Feuer ist unter Kontrolle

Das Feuer am Großmarkt Mercapalma ist unter Kontrolle. Das gab die Stadtverwaltung am Montagnachmittag (6.7.) gegen 18 Uhr bekannt. Demnach wurden bei dem Brand, der gegen 15 Uhr ausgebrochen war, insgesamt fünf Fahrzeuge zerstört. Das Feuer hatte eine große Rauchwolke verursacht. Da sich der Brandherd in der Nähe des Flughafens befand, wurde der Airport in Alarmbereitschaft gesetzt. Der Flugverkehr wurde durch den Brand aber nicht beeinträchtigt.

Zu den Ursachen des Feuers ist noch nichts bekannt. So geriet ein Sattelzug in Brand. Schnell schlugen die Flammen auf andere Fahrzeuge über. Das Feuer verbreitete sich zudem auf eine Stoppelwiese, die zwischen dem Großmarkt und der Drogensiedlung Son Banya liegt. Die Siedlung wurde nach Angaben des Rathauses vorsorglich evakuiert, solange die Löscharbeiten andauerten.

Günstige Winde

Wie die Stadtverwaltung bekannt gab, sorgten günstige Winde dafür, dass nichts Schlimmeres passierte. So wurde der Großmarkt selbst nicht beeinträchtigt. An den Löscharbeiten waren neben der Feuerwehr von Palma auch Einsatzkräfte aus den Parks in Llucmajor und Calvià beteiligt. Zudem war die Forstbehörde Ibanat und die Luftwaffe beteiligt.

Verletzte habe es durch das Feuer direkt keine gegeben, allerdings habe ein Feuerwehrmann einen Hitzschlag erlitten, wie der Dezernent für Bürgersicherheit, Llorenç Bauzà, mitteilte.