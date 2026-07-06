60-jähriger Deutscher ertrinkt am Naturstrand Es Trenc auf Mallorca
Während Tausende Menschen am Es Trenc für den Schutz des Strandes demonstrierten, kam es zu einem tödlichen Badeunfall
Ein 60-jähriger Deutscher ist am Sonntagmorgen am Strand Es Trenc auf Mallorca ertrunken. Das Unglück ereignete sich gegen 10.40 Uhr, während Tausende Menschen dort eine Menschenkette bildeten, um den Schutz des Naturparks und anderer Naturräume zu fordern.
Nach Angaben des Rettungsdienstes SAMU 061 zogen Rettungsschwimmer den Mann aus dem Wasser. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt im Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Rettungsschwimmer begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Sanitäter und die Ortspolizei unterstützten sie dabei. Sie konnten das Leben des Mannes jedoch nicht retten.
Teilnehmer der Menschenkette wurden Zeugen des Unglücks
Der Tod des Mannes überraschte die vielen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt an der Menschenkette teilnahmen. Die Demonstranten befürchten eine Aufweichung der Schutzauflagen in dem Gebiet. Es Trenc gehört zu den bekanntesten Stränden Mallorcas.
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