Mallorca wie aus dem Bilderbuch: Diese Strände rund um Alcúdia sollten Sie kennen
Alcúdia bietet auch dank der Halbinsel La Victòria deutlich mehr Strände, als man zunächst annehmen würde. Ob naturbelassen inklusive Seegras, familiär geprägt, eher steinig und rau oder aber sandig mit leichtem Einstieg ins Wasser: sechs Empfehlungen von Simone Werner
Nach Peguera, Santanyí, Cala Ratjada, Can Picafort und Pollença ist die Gegend rund um Alcúdia dran.
Platja Es Morer Vermell:
Trotz der Hotels in der Nähe geht es an dem naturbelassenen Strand ruhig zu. Praktisch: Einige Kiefern spenden Schatten. Badegäste des 210 Meter langen und 20 Meter breiten Strandes sollten nichts gegen Seegras haben. Es geht sehr flach ins Wasser.
Platja de Sa Font de Sant Joan:
Wer die beste Aussicht auf diesen 115 Meter breiten und 18 Meter langen Strand aus Sand und feinen Kieselsteinen haben oder Urlaubsfotos knipsen will, findet vor Ort einen Aussichtspunkt samt Bänken. Parken geht etwa im Camí de Manresa.
Playa de Olia / Cala S’Illot:
Nahe der Einsiedelei Ermita de la Victòria liegt diese bei Familien sehr beliebte Kieselbucht. Badegäste können auf den vorgelagerten Felsen klettern und sich dort sonnen. Die Straße zu der 130 Meter langen und 15 Meter breiten Bucht ist eng. Nur wenige Parkmöglichkeiten.
Platja d’Alcanada:
Von diesem Strand, an dem das Seegras und die Natur das Sagen haben, blickt man auf den Leuchtturm von Alcanada. Zumindest teilweise spenden Kiefern Schatten. Mit etwas Glück findet man einen Parkplatz auf dem öffentlichen parking zwischen dem Camí d’Alcanada und dem Carrer del Far.
Cala Ponset:
Gut, dass nur wenige Urlauber diesen beschaulichen Strand kennen. Eine Betonterrasse teilt ihn in zwei Teile. Der geräumigere Strandabschnitt, der von Felsen, Mauern und Gärten unterbrochen wird, ist 80 Meter lang und vier bis sechs Meter breit, der andere ist sogar nur 30 Meter lang.
Platja d’Alcúdia:
Einen Hafen und eine Promenade zum Schlendern, Restaurants, in denen man mit den Füßen im Sand sitzt, Geschäfte in unmittelbarer Nähe, ein seichter Einstieg ins Wasser und noch dazu familiäres Flair: Dieser riesige Sandstrand (fast 3,5 Kilometer gehören zur Gemeinde Alcúdia) bietet so ziemlich alles.
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