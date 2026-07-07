Warnstufe Orange: Die Hitze hat Mallorca fest im Griff

Die Hitze, die seit dem Wochenende wieder an Fahrt aufgenommen hat, wird die Insel noch einige Tage in die Mangel nehmen. Für Dienstag (7.7.) hat der spanische Wetterdienst Aemet für weite Teile der Insel Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen ausgerufen. Diese gilt zwischen 12 und 20 Uhr in der Tramuntana, an der Nord- und Nordostküste, in der Inselmitte und im Osten. Die höchsten Temperaturen werden mit 38 Grad am frühen Nachmittag in Inca und Manacor erwartet. In Palma und Santanyí ist es mit maximal 33 Grad nicht ganz so heiß. Wolken braucht man am Himmel nicht zu suchen. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung.

Am Mittwoch legt das Thermometer noch eine Schippe drauf. Im Norden und Nordosten der Insel, in der Inselmitte und im Osten gilt zwischen 12 und 20 Uhr Warnstufe Orange. Im selben Zeitraum gilt im Süden und in der Tramuntana die Warnstufe Gelb. Erneut werden in Inca und Manacor mit 39 respektive 38 Grad die höchsten Temperaturen des Tages erwartet. Für Artà und Sóller sind auf der Wetterkarte 37 Grad eingetragen. In Andratx und Palma werden 33 Grad erwartet. Der Himmel ist erneut wolkenfrei. Der Wind säuselt erneut leicht aus südlicher Richtung.

Bis zu 41 Grad am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag steigen die Temperaturen nochmals. In Inca und Porreres werden bis zu 41 Grad erwartet, in Manacor, Santa Maria del Camí und Sóller sollen es bis zu 39 Grad werden. Der "kühlste" Ort nach aktueller Prognose dürfte Andratx mit Höchstwerten um die 35 Grad sein. Erneut hat der spanische Wetterdienst Hitzewarnungen ausgegeben. Zwischen 12 und 20 Uhr gilt in der Inselmitte die Warnstufe Orange. In allen übrigen Gebieten der Insel gilt im selben Zeitraum Warnstufe Gelb.

Und auch zum Wochenende hin ist keine Besserung in Sicht. Für Freitag gelten erneut Höchstwerte um die 41 Grad. Am Samstag könnte es vereinzelt zu einer unwesentlichen Abkühlung kommen. Hier liegen die Höchstwerte bei 38 Grad, örtlich aber nur bei 34 Grad.