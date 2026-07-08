Großbrand in der Nähe vom Flughafen Mallorca: Warum die Flammen so schnell außer Kontrolle gerieten

Die Schäden nach dem Großbrand von fünf Lastwagen und mehreren Anhängern am Montag (6.7.) in der Nähe vom Flughafen werden auf rund 800.000 Euro geschätzt. Betroffen ist das menorquinische Unternehmen Mascaró Morera SL. In der Summe enthalten sind sowohl die zerstörten Fahrzeuge als auch die transportierte Ware. Die Verantwortlichen der Firma stehen derzeit mit den Versicherungen in Kontakt, um zu klären, welcher Betrag übernommen wird.

Als wahrscheinlichste Ursache des Feuers gilt nach Angaben von Geschäftsführer Bernat Moll eine Überhitzung von Reifen und Bremsen an einem Anhänger, der mit Papier und Karton beladen war. Die Materialien hätten dazu beigetragen, dass sich die Flammen sehr schnell ausbreiteten. Insgesamt wurden vier Sattelschlepper, fünf Anhänger und ein Lastwagen vom Feuer zerstört.

Fahrer begaben sich in Gefahr

Moll dankte den Einsatzkräften ausdrücklich für ihr Eingreifen. Ohne den koordinierten Einsatz wären die Folgen deutlich schwerwiegender gewesen, sagte er. Sein Dank gelte den Feuerwehrleuten aus Palma und anderen Gemeinden, den Einsatzkräften vom Flughafenbetreiber Aena, der Polizei, dem medizinischen Personal und allen weiteren Beteiligten.

Auch das Verhalten der Mitarbeiter hob der Geschäftsführer hervor. Mehrere Fahrer hätten sich in Gefahr begeben, um Lastwagen wegzufahren und sie so von den bereits brennenden Fahrzeugen zu entfernen. Ohne ihren Einsatz wären die Verluste deutlich höher ausgefallen, so Moll.

Auch Anwohner waren von dem Feuer betroffen. Bernat Colomar, Eigentümer zweier Häuser in der Nähe, beobachtete, wie die Flammen auf seine Grundstücke überzugreifen drohten. Dort lagerte er 21 Säcke mit geerntetem Getreide. Ein Landwirt habe mit Traktoren Furchen in den Boden gezogen, um das Feuer zu stoppen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Ohne dessen Hilfe hätte er alles verloren, sagte Colomar.

Wie kam es zu dem Brand?

Der Brand war gegen 15.30 Uhr auf dem Gelände des Großmarkt Mercapalma nahe dem Flughafen ausgebrochen. Wegen der Nähe zu den Flughafenanlagen und der starken Rauchentwicklung wurde auch der Airport in Alarmbereitschaft versetzt. Glücklicherweise trieb der Wind die Rauchwolke von den Einrichtungen des Flughafens weg.

Die Flughafen-Feuerwehr gehörte zu den ersten Einsatzkräften vor Ort und löschte von der anderen Seite der Zäune aus mit Wasserschläuchen. Zuerst rückten die Feuerwehrkräfte aus Palma an und danach folgten Einheiten aus Calvià, Inca und Llucmajor. Zudem wurde die Luftwaffe von der Basis Son Sant Joan aktiviert.

Abseits des eigentlichen Brandherds trieb der Wind den Rauch in Richtung der nahe gelegenen Drogensiedlung Son Banya. Vorsorglich wurde die Siedlung evakuiert, nachdem die Luft dort kaum noch atembar war. Nach dem Abziehen des Rauchs konnten die Bewohner zurückkehren.

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