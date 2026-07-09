Redaktion DM

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Brand bei Finca legt Palmas Metro lahm

Ein Brand auf einem Grundstück bei Son Sardina hat am Donnerstag (9.7.) den Metroverkehr in Palma unterbrochen. Nach Angaben der Bahngesellschaft SFM ist die gesamte Strecke zwischen der Estació Intermodal und dem Parc Bit gesperrt, bis die Feuerwehr die Flammen gelöscht hat. Ausgebrochen war das Feuer gegen 12.15 Uhr, offenbar hatten auf dem Gelände gelagerte Plastikrohre Feuer gefangen. Eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr von Palma ist im Einsatz, die Lage soll inzwischen unter Kontrolle sein. Mehr Informationen