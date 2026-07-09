Die Küste von Santanyí als Kulisse für den Weihnachtslotterie-Spot / Loterías y Apuestas del Estado/YouTube

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Die Küste von Santanyí als Kulisse für den Weihnachtslotterie-Spot

Mallorca ist Schauplatz der neuen Sommerkampagne zur spanischen Weihnachtslotterie 2026. Im Mittelpunkt der beiden auf Mallorca gedrehten Werbespots stehen Solidarität und gemeinsame Träume rund um die traditionelle „Lotería de Navidad“.

In diesem Werbespot mit dem Titel "Terreno" ist sommerliche Szene auf Mallorca zu sehen. Zwei Männer auf einem zum Verkauf stehenden Grundstück an einer Steilküste vor der Küste der mallorquinischen Gemeinde Santanyí unterhalten sich. „Es ist schön, oder?“, sagt der Protagonist der Geschichte, der schon seit seiner Kindheit von diesem Ort „träumt“.

„Und was würdest du mit all dem machen?“, fragt ihn sein Begleiter und reicht ihm ein Los der "Lotería de Navidad". „Nichts, es so lassen“, versichert er, während sein Freund ihn warnt, dass dies „die schlechteste Investition“ sei, von der er je in seinem Leben gehört habe. „Dieser Ort ist unglaublich und wird es für immer bleiben“, schließt der Protagonist. Mehr Informationen