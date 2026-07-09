Mallorca bleibt im Hitzemodus: Diese Orte trifft es besonders stark

Wem es nach wenigen Wochen Sommerwetter auf Mallorca schon wieder reicht mit der Hitze, dem sei gesagt: Das große Schwitzen geht weiter. Die Temperaturen kennen auch in den kommenden Tagen kein Erbarmen und heizen die Insel munter weiter auf. Sicher, es ist Sommer. Aber offenbar ein verdammt heißer - mal wieder. Der Donnerstag (9.7.) hat zwar mit Nebel in der Bucht von Palma begonnen und auch zu Verspätungen am Flughafen geführt, doch der dürfte sich im Lauf des Vormittags auflösen und den Blick auf die Sonne freigeben.

Hitzewarnungen und kaum Wolken

Diese knallt dann weitestgehend ungestört vom Himmel, lediglich in den frühen Abendstunden könnten sich örtlich ein paar Wolken bilden, die aber völlig harmlos daherkommen. Nennenswerter Wind weht höchstens lokal in den Mittagsstunden, wirkliche Abkühlung bringt er allerdings nicht. Die Temperaturen schaffen es auf bis zu 39 Grad in Inca und Porreres.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere Ort im Inselinneren sogar die 40-Grad-Marke knackt. Etwas kühler bleibt es in Andratx, Palma und Son Servera mit Höchstwerten von 34 Grad. In Palma werden 36 Grad Höchsttemperatur erwartet. Selbstverständlich gibt es überall auf der Insel eine Tropennacht.

Aufgrund der drückenden Hitze hat der spanische Wetterdienst Aemet für die heißesten Stunden des Tages (zwischen 12 und 19 Uhr) die Warnstufe Orange ausgerufen. Allein in der etwas kühleren Tramuntana gilt dann "nur" Warnstufe Gelb.

Der Freitag (10.7.) startet - welch Wunder - genauso wie der Donnerstag. Nämlich mit blauem Himmel und Sonne allerorten. Und ja: Es wird noch heißer. Diesmal sollen den Vorhersagen zufolge auch in Inca die 40 Grad erreicht werden und auch Sóller und Pollença ächzen unter 37 Grad. In Santanyí dagegen wird es mit 33 Grad ein wenig kühler als am Vortag, die anderen Küstenorte und auch Palma pendeln sich wieder bei knapp 35 Grad ein. Diesmal gilt die Warnstufe Orange während der Mittagszeit auch in der Tramuntana, nur an der Ostküste wird sie auf Gelb heruntergestuft.

Die Siesta ernst nehmen

Auch am Samstag (11.7.) dominiert die Sonne klar am quasi wolkenfreien Himmel. Immerhin: Die Temperaturen steigen in den meisten Inselorten nicht noch weiter an, die 40 Grad werden vermutlich nicht erreicht. Llucmajor kommt den Vorhersagen zufolge aber dennoch auf 39 Grad, in Cala Millor sind 34 Grad angesagt. Bisher hat der Wetterdienst nur für das Inselinnere eine Hitzewarnstufe am Mittag ausgegeben, erfahrungsgemäß können bis Samstag aber auch noch weitere dazukommen, die die gesamte Insel betreffen.

So oder so sollten sich alle - Urlauber wie Anwohner - mit körperlich anstrengenden Aktivitäten in den heißesten Tagesstunden deutlich zurücknehmen. Die spanische Siesta ist eben nicht auf Faulheit begründet, sondern eine natürliche Anpassung an die klimatischen Begebenheiten. Zudem wird empfohlen, viel Wasser zu trinken und die direkte Sonneneinstrahlung so gering wie möglich zu halten.

Vorbei ist die Hitzewelle dann noch immer nicht. Auch für Sonntag sind wieder 40 Grad in Santa Maria drin, die Inselhauptstadt Palma heizt sich bis auf 38 Grad auf. Daran dürfte sich auch in der kommenden Woche erstmal nichts ändern. In diesem Sinne: Frohes Schwitzen!