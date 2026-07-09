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Schwarze Rauchsäule vor den Toren Palmas: U-Bahn-Verkehr unterbrochen

In Son Sardina sind auf einem Grundstück offenbar Kunststoffrohre in Brand geraten. Die Metro fährt derzeit nicht zwischen Palma und Parc Bit

Brand bei Finca legt Palmas U-Bahn lahm

Brand bei Finca legt Palmas U-Bahn lahm

Redaktion DM

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Nach dem Großbrand in der Nähe des Flughafens, nun auch Feuer an Palmas Metro-Linie: Der Zugverkehr musste am Donnerstagmittag (9.7.) wegen eines Brandes auf einem Grundstück in Son Sardina unterbrochen werden. Wie die Bahngesellschaft Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) mitteilte, ist die gesamte Strecke zwischen der Estación Intermodal und dem Parc Bit gesperrt, bis die Feuerwehr die Flammen gelöscht hat.

Das Feuer wurde gegen 12.15 Uhr entdeckt. Eine große schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Offenbar waren Kunststoffrohre in Brand geraten, die auf dem Grundstück gelagert waren.

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Feuerwehr hat Lage offenbar unter Kontrolle

Einsatzkräfte der Feuerwehr von Palma rückten schnell zu dem Grundstück aus. Sie arbeiten daran, ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Nach ersten Angaben ist die Lage inzwischen unter Kontrolle.

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