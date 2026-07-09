Verfolgungsjagd: Mann wird auf Mallorca sechsmal ohne Führerschein erwischt - mit drastischen Folgen

Manche wollen es einfach nicht lernen: Ein 28 Jahre alter Mann ist in Palma wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden - zum sechsten Mal. Jetzt kommt er um eine Haftstrafe nicht herum - auch, weil er teils lebensgefährliche Manöver auf den Straßen veranstaltete.

Wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht, hatte sich der Mann am 11. Mai 2025 sogar eine waschechte Verfolgungsjagd mit der Guardia Civil geliefert. Die Flucht begann damals gegen 15.15 Uhr im Carrer Manuel Azaña nahe der Guarda-Civil-Kommandantur in Palma. Der Mann saß den Informationen zufolge trotz fehlender Fahrerlaubnis am Steuer eines VW Golf. Neben ihm saß ein Freund. Als der Fahrer eine Streife der Guardia Civil bemerkte, lenkte er abrupt weg und versuchte zu fliehen.

Fußgänger mussten zur Seite springen

Der Mann ignorierte die Aufforderungen der Beamten, anzuhalten. Zunächst fuhr er an der Auffahrt zur Ringautobahn Vía de Cintura über eine rote Ampel und weiter in Richtung Portitxol. Im Carrer Vicari Joaquim Fuster mussten dann mehrere Menschen auf einem Fußgängerüberweg zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden.

Die Flucht führte weiter über die Straßen Carrer Ciudad de la Plata, Carrer Manacor, Carrer Timó und Carrer Santueri, wo er die Kontrolle über den Wagen verlor. Er fuhr auf den Gehweg. Dort verfehlte er zwei Menschen nur knapp.

Beifahrer sprang aus fahrendem Auto

Anschließend kehrte der Fahrer auf die Vía de Cintura zurück und fuhr erneut in Richtung Carrer Manuel Azaña. Dabei missachtete er weitere rote Ampeln. Im Carrer Benet Pons i Fàbregas mussten zwei Motorradfahrer der Guardia Civil ausweichen, um nicht angefahren zu werden.

Die Verfolgung setzte sich im Carrer Miquel Dolç fort. Dort sprang der Beifahrer aus dem fahrenden Auto. Der Angeklagte fuhr weiter über die Plaça Miquel Dolç bis in den Carrer Metge Josep Darder. Dort geriet er in einen Stau. Er stieg aus und versuchte, zu Fuß weiter zu fliehen. Kurz darauf nahm eine Streife der Nationalpolizei den Mann fest.

Nicht das erste Mal

In der Gerichtsverhandlung, die Anfang der Woche in Palma stattfand, wurde der Mann nun per Video zugeschaltet, da er wegen früherer Verurteilungen im Gefängnis saß. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe in der Verhandlung ein und akzeptierte eine neue Haftstrafe von zwei Jahren und einem Tag wegen rücksichtslosen Fahrens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zuvor hatten seine Verteidigung und die Staatsanwaltschaft eine Verständigung erzielt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Dass die Strafe nicht geringer ausfiel und somit nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, liegt auch an der Geschichte des 28-Jährigen. Zwischen 2018 und 2024 war er bereits fünfmal wegen Verkehrsdelikten verurteilt worden. Dreimal ging es um Fahren ohne Fahrerlaubnis, zweimal zusätzlich um rücksichtsloses Fahren. Die Staatsanwaltschaft hatte dieses Mal zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert. Wegen des Geständnisses fiel die Strafe niedriger aus. /somo

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