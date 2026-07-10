Boot in Cala Santanyí angekommen: 75 Migranten erreichen die Küsten der Balearen
Die Bootsinsasen stammten aus Nordafrika
Am Donnerstag (9.7.) sind fünf Boote mit insgesamt 75 Menschen aus Nordafrika auf den Balearen angekommen. Die Migranten erreichten sowohl die Küste von Mallorca, wie von Formentera.
Die meisten kamen auf Formentera an
Nach Angaben der ständigen Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen hatten Einsatzkräfte um 6.15 Uhr zunächst 18 Menschen in der Gegend von S’Estufador auf Formentera gerettet. Um 8 Uhr griffen die Behörden in La Mola, ebenfalls auf Formentera, 35 weitere Menschen auf. Sie waren in zwei verschiedenen Booten unterwegs.
Um 9 Uhr entdeckten Einsatzkräfte dann noch einmal 14 Menschen erneut maghrebinischer Herkunft, in der Gegend von La Gavina auf Formentera. Wenig später, um 9.25 Uhr, wurden acht weitere Migranten ausgemacht. Sie waren mit einem anderen Boot in Cala Santanyí auf Mallorca angekommen.
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