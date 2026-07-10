Mann tot in Auto auf Mallorca aufgefunden – Hitzschlag als mögliche Ursache

Möglicher Tod durch Hitzschlag: Die Guardia Civil auf Mallorca hat die Ermittlungen übernommen, um die Todesumstände eines 59-jährigen Spaniers aus Port d’Andratx zu klären, der am Donnerstagnachmittag (9.7.) tot in einem Auto aufgefunden wurde.

Der Alarm ging nach Angaben aus Ermittlerkreisen gegen 16.30 Uhr ein. Eine Anwohnerin entdeckte den Mann in dem Wagen in der Nähe ihres Hauses am alten Weg nach Cala Llamp, wie die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Guardia Civil berichtet.

Wiederbelebung erfolglos

Als Erste trafen Beamte der Ortspolizei am Fundort ein. Wenige Minuten später rückten auch Rettungskräfte an und versuchten, den Mann wiederzubeleben. Die Maßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Um 17.10 Uhr wurde der Tod offiziell festgestellt.

Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Nach ersten Einschätzungen könnte der Mann an einem Hitzschlag gestorben sein. Die Bergung des Leichnams wurde um 19.20 Uhr angeordnet.

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Auf Mallorca herrschen seit mehreren Tagen sehr hohe Temperaturen mit Werten bis an die 40 Grad. Ende Juni war bereits ein Arbeiter auf einer Baustelle in Cala Sant Vicenç in der Gemeinde Pollença an einem Hitzschlag gestorben. In Spanien kamen allein im Juni bereits rund 1.000 Menschen durch die Hitze ums Leben.