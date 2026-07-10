Wetter auf Mallorca: So brütend heiß sind die Nächte, so höllisch heiß wird das Wochenende

Mallorca wird am Wochenende zum Ofen. Am besten verbringt man die kommenden Tage im Wasser, in der klimatisierten Wohnung oder mit einem kühlen Getränk unter dem Sonnenschirm am Pool. Denn am Freitag (10.7.) werden in einigen Orten der Insel bis zu 40 Grad erwartet. Auch in den folgenden Tagen kühlt es nur wenig ab. Die Temperaturen bleiben vielerorts über der 33-Grad-Marke.

Von Freitag bis Sonntag gilt die orange Wetterwarnung. Zudem alarmiert der spanische Wetterdienst Aemet am Freitag auf seinem X-Kanal vor einer extremen Waldbrandgefahr in fast allen Teilen der Insel.

So heiß war die Nacht von Donnerstag auf Freitag

Wer auf Mallorca keine Klimaanlage hat, zog in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Kürzeren. In Banyalbufar sank die Temperatur nicht unter 28 Grad. Am kühlsten war es mit 21 Grad in Llucmajor. Eine Gesamtübersicht finden Sie hier:

So wird der Freitag

Am Freitag bleibt der Himmel überwiegend klar. Zeitweise ziehen mittelhohe und hohe Wolkenfelder durch. Am Morgen sind Dunst und örtlich auch Nebelbänke möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad, sodass vielerorts mit einer Tropennacht zu rechnen ist. Tagsüber können im Inselinneren bis zu 40 Grad erreicht werden, etwa in Sa Pobla. Der Wind wird ebenfalls wenig Erfrischung bringen: Er weht meist schwach aus südlicher Richtung und dreht im Tagesverlauf mit einsetzender Brise auf Ost.

Mit bis zu 40 Grad gehen sicher sogar die Wassermuffel im Pool oder Meer baden. / Nele Bendgens

So wird der Samstag

Auch am Samstag wird kein Wölkchen am Himmel zu sehen sein. Außer am Morgen, wo erneut Dunst und örtliche Nebelbänke möglich sind. Tagsüber gehen die Werte zwar zurück, allerdings nur um wenige Grad. So werden in Llucmajor beispielsweise zur Mittagszeit bis zu 38 Grad erwartet. In der Nacht kühlt es ebenfalls nicht wirklich ab, mit Tiefstwerten zwischen 20 und 26 Grad bleiben die Temperaturen nahezu unverändert. Der Wind weht überwiegend schwach aus Ost bis Nordost. Zeitweise setzt eine Brise ein und könnte für etwas Abkühlung sorgen.

Überall an Mallorcas Küste werden mindestens 32 Grad erwartet. / Simone Werner

So wird der Sonntag

Am Sonntag ziehen zunächst mittelhohe und hohe Wolkenfelder durch, später wird es zunehmend gering bewölkt. Die nächtlichen Temperaturen ändern sich kaum. Tagsüber wird erneut fast die 40-Grad-Marke erreicht, unter anderem in Sóller, Santa Maria und Llucmajor werden 39 Grad erwartet. Auch in den übrigen Gemeinden kühlt es nur wenig ab. Die niedrigsten Höchsttemperaturen werden mit 33 Grad in Santanyí und Son Servera vorausgesagt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.

Auch in Sóller werden 39 Grad erwartet. / Foto: Otto