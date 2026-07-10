Zeugenaufruf: Samstagnacht an der Playa de Palma einfach umgetreten - wer hat den Vorfall beobachtet?
Am Samstag (4.7.) ereignete sich an der Playa de Palma in der Nähe vom Megapark ein schwerwiegender Angriff auf eine Frau. Jetzt werden Augenzeugen gesucht
Am vergangenen Samstag (4.7.) gegen 22.30 Uhr soll ein unbekannter Mann eine Frau an der Playa de Palma ohne erkennbaren Anlass umgetreten haben. Der Vorfall soll sich an der Mauer schräg gegenüber dem Megapark ereignet haben. Die Frau erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen, darunter einen Armbruch sowie Schnittverletzungen, die im Krankenhaus genäht werden mussten. Jetzt bittet ihr Ehemann um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.
Beschreibung des Tatverdächtigen:
- etwa 170 cm groß
- schlanke Statur
- blonde Haare
- Alter: Anfang 20 Jahre
- Er trug zum Tatzeitpunkt ein blaues Schalke-Trikot
Der Tatverdächtige soll mit zwei weiteren jungen Männern unterwegs gewesen sein, die ebenfalls Anfang 20 waren und eine ähnlich schlanke Statur hatten.
Alle, die den Vorfall beobachtet haben oder Foto- oder Videoaufnahmen aus dem Bereich der Playa de Palma in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr besitzen, können Hinweise per E-Mail an mallorcamail@gmx.de schicken. Auch Aufnahmen, auf denen der Vorfall selbst nicht direkt zu sehen ist, könnten wichtige Hinweise liefern. Jede Information kann helfen, den Täter zu identifizieren und den Vorfall aufzuklären.
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