Nach Sturz bei Bauarbeiten in Valldemossa: 36-Jähriger stirbt im Krankenhaus auf Mallorca

Ein 36 Jahre alter Arbeiter ist am Freitag (10.7.) infolge seiner Verletzungen nach einem schweren Arbeitsunfall bei Bauarbeiten an der Sporthalle von Valldemossa im Krankenhaus Son Espases gestorben. Das haben Polizeiquellen gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt. Der Mann war am Dienstag (7.7.) in die Tiefe gestürzt, nachdem das Dach nachgegeben hatte, auf dem er gemeinsam mit einem Kollegen arbeitete. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursachen des Arbeitsunfalls zu klären.

Der Unfall soll sich gegen 16.30 Uhr ereignet haben. Das Opfer und ein weiterer Arbeiter waren zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt, Beton und Dachziegel anzubringen, um das Dach der kommunalen Anlage abzudichten. Plötzlich gab der Untergrund nach, es bildete sich ein großes Loch, und einer der beiden Arbeiter stürzte vier Meter in die Tiefe.

Das Loch, durch das der Arbeiter in die Tiefe stürzte. / DM

Eine mobile Intensivstation des balearischen Gesundheitsdienstes Ib-Salut sowie Beamte der Kriminalpolizei der Guardia Civil eilten zum Unfallort. Es gelang den Rettungskräften, den Mann wiederzubeleben und ins Krankenhaus Son Espases zu bringen, wo er in kritischem Zustand auf der Intensivstation aufgenommen wurde.

Der Mann erholte sich jedoch nicht mehr von seinen schweren Verletzungen und verstarb am Freitag (10.7.) im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma. /sw