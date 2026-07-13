Feuer bei Mercapalma: Überhitzte Lkw-Bremsen lösten Großbrand aus

Im Fall des Feuers auf dem Gelände des Großmarkts Mercapalma am vergangenen Montag (6.7.) hat die Nationalpolizei erste Erkenntnisse bezüglich der Brandursache bekanntgegeben. Demnach sei das Feuer, das mehrere Lastwagen zerstört hatte, durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Nach Angaben der Polizei überhitzte während der Fahrt die Bremsanlage eines Sattelzugs stark. Die Hitze übertrug sich auf die Reifen, deren Temperatur dadurch auf ein kritisches Niveau stieg.

Räder kamen mit Gestrüpp in Kontakt

Als der Fahrer den Lastwagen anschließend auf einem Parkplatz abstellte, kamen die erhitzten Räder mit Gestrüpp und trockener Vegetation hinter dem Stellplatz in Kontakt. Dort entzündete sich das Feuer und breitete sich rasch aus. Hinweise auf Brandstiftung oder einen anderen kriminellen Hintergrund gebe es nicht. Der Abschlussbericht steht noch aus.