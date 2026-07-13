Hotelbrand auf Mallorca: Gäste aus sieben Etagen evakuiert

Ein Brand in einem Hotel in Magaluf hat am Sonntagabend (12.7.) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die oberen Etagen des Gebäudes wurden vorsorglich geräumt. Verletzt wurde niemand, auch die Hotelzimmer blieben nach Angaben der Feuerwehr Mallorca unbeschädigt. Das Feuer brach gegen 21.55 Uhr in der sechsten Etage aus. Wegen der besonderen Bauweise des Hotels gilt diese als Untergeschoss, da sich der Zugang zum Gebäude in der achten Etage befindet.

Die Einsatzkräfte brachten die Gäste aus den Etagen sechs bis zwölf in Sicherheit. Die Urlauber zwischen dem Erdgeschoss und der fünften Etage mussten in ihren Zimmern bleiben, bis der Brand unter Kontrolle war. An den Löscharbeiten waren Feuerwehrleute aus Inca, Sóller und Palma beteiligt. Zu den Ursachen des Brandes gab es zunächst keine Angaben.