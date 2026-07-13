Keine Atmung, kein Puls: Deutsche an der Playa de Muro gerettet
Nach erfolgreichen Wiederbelebungsmaßnahmen wurde die Frau stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht
Rettungsschwimmer haben am Montagvormittag (13.7.) einer 47-jährigen Deutschen an der Playa de Muro im Norden von Mallorca das Leben gerettet. Über den Vorfall berichtet die Online-Zeitung "Crónica Balear". Eine Anfrage der MZ bei der Guardia Civil blieb zunächst unbeantwortet. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 11 Uhr. Badegäste informierten die Rettungsschwimmer darüber, dass die Frau bewusstlos am Ufer lag. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Frau nicht mehr atmete und keinen Puls hatte. Zudem erlitt sie Krampfanfälle.
Im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht
Während die socorristas die ersten Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten, wurden ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Jetski sowie der Rettungswagen „Alfa“ aus Muro alarmiert. Auch der öffentliche Rettungsdienst von Can Picafort wurde hinzugezogen. Wenige Minuten später atmete die Frau wieder, hatte aber einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut. Die Frau wurde schließlich im Rettungswagen in ein privates Krankenhaus an der Playa de Muro gebracht.
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