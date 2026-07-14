53 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen (14.7.) in der Nähe von Portocolom im Osten Mallorcas tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen der Guardia Civil zufolge, hatte der Mann einen Unfall erlitten. Ein Radfahrer entdeckte den leblosen Körper gegen 8 Uhr auf Höhe des Kilometers 1 der Ausfallstraße Carrer Vapor Santueri. Das Unfallopfer lag auf einem Feld.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Guardia Civil hat nun Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang herauszufinden. Bei dem Opfer, das mit einer Honda CB600 unterwegs war, handelt es sich um einen im Jahr 1973 geborenen belgischen Staatsangehörigen. Die Leiche wurde zur Obduktion ins Institut für Gerichtsmedizin nach Palma gebracht.