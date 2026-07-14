"Ich bin Argentinier": Graffiti in Unterwasserhöhle auf Mallorca sorgt für Empörung
Aufnahmen einer Taucherin zeigen eine Schmiererei in einer Höhle, die Nutzer wegen der Respektlosigkeit gegenüber Mallorcas Natur verärgern
Ariadna Oliver
Bei einem Tauchgang in einer Unterwasserhöhle nahe Alcúdia im Norden Mallorcas hat eine junge Frau ein Graffiti mit der Aufschrift „Ich bin Argentinier“ entdeckt. In einem Video ist zu sehen, wie sie sich bereits vor dem Einstieg ins Wasser filmt, anschließend in die Höhle taucht und dort auf die auf den Felsen gesprühte Botschaft stößt.
Die Aufnahmen, die sie auf ihrem Instagram-Konto veröffentlichte, lösten Kritik wegen der Beschädigung des Naturraums aus. Viele Nutzer bezeichneten die Schmiererei als rücksichtslos und forderten mehr Respekt vor Mallorcas Natur. „Es ist empörend. Danach beschweren wir uns darüber, in welchem Zustand alles ist, obwohl wir selbst nicht darauf achten. Wo immer du hingehst: Hinterlasse den Ort so, wie du ihn vorgefunden hast. Der Schutz geht uns alle an“, heißt es in einem Kommentar.
Das berichten Hobbytaucher
Hobbytaucher berichten, dass die Höhle während eines großen Teils des Jahres ständig besucht wird. Neben solchen Beschädigungen finde man im Inneren regelmäßig Müll. Einige Taucher würden deshalb immer wieder selbst Reinigungsaktionen durchführen. „Jeden Tag durchqueren 150 Menschen diese Höhle. Die Leute zeigen keinerlei Respekt, und ich reinige sie alle drei Wochen. Es ist ein schrecklicher Anblick“, beklagt einer von ihnen.
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