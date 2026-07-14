Wenn 33 Grad schon Hoffnung machen: So geht es mit der Hitze auf Mallorca weiter

Wenn man so möchte, ist es eine gute Nachricht, die Mallorca fürs Wochenende erwartet: Inmitten der derzeitigen Hitzewelle kündigt der spanische Wetterdienst Aemet an, dass die Temperaturen am Samstag (18.7.) im Vergleich zu den Vortagen zurückgehen. Eine wettertechnische Atempause von der Hitze ist dies aber nur bedingt. Denn wenn man auf die Karte schaut, sind die niedrigsten Werte für Sa Pobla vorgesehen. Da dürften es "nur" 33 Grad werden.

Vielmehr als ein Hoffnungsschimmer ist dies also eher eine Warnung, welch brüllend heiße Tage der Insel bevorstehen. Für Mittwoch (15.7.) geht Aemet von Höchstwerten um die 39 Grad in Inca aus. An den Küsten dürften die Temperaturen vier bis fünf Grad darunter liegen. Es gelten zwischen 12 und 20 Uhr Hitzewarnungen für die ganze Insel. In der Tramuntana, im Süden und im Osten der Insel gilt Warnstufe Gelb, in der Inselmitte und im Norden Warnstufe Orange. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung.

So wird das Wetter am Donnerstag und Freitag

Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Hier dürften die Höchstwerte an vielen Orten die 40 Grad überschreiten, unter anderem in Sóller, Pollença, Sa Pobla, Llucmajor und Santa Maria del Camí. Etwas weniger heiß dürfte es an der Ostküste werden. Erneut gelten zwischen 12 und 20 Uhr Hitzewarnungen für die ganze Insel. In der Tramuntana, im Süden und im Osten der Insel gilt Warnstufe Gelb, in der Inselmitte und im Norden Warnstufe Orange. Für Freitag gibt es noch keine Wetterwarnungen. Dies liegt aber daran, dass Aemet diese nur mit einer gewissen Vorlaufzeit ausgibt. Angesichts der erwarteten Temperaturen, die sich erneut an die 40 Grad nähern, dürfte dies allerdings nur eine Formsache sein.

Die Nächte bleiben derweil kompliziert. Auf der ganzen Insel werden die ganze Woche über Tropennächte erwartet. Das bedeutet, dass die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.