73.000-Euro-Coup am Flughafen Mallorca: Das ließen zwei Mitarbeiter mitgehen

Die Guardia Civil hat auf Mallorca zwei Männer im Alter von 46 und 48 Jahren festgenommen. Sie sollen mehr als 2.300 Meter Kupferkabel aus der Terminal D des Flughafens Palma gestohlen haben. Laut einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Donnerstag (16.7.) soll der Wert des Materials bei mehr als 73.000 Euro liegen.

Die Ermittlungen begannen im Mai, nachdem das Fehlen der Stromkabel in einem abgesperrten Bereich aufgefallen war. Die Terminalzone war wegen der laufenden Umbauarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Kabel gehörten unter anderem zu den Beleuchtungs-, Klima- und Erdungsanlagen mehrerer Geschäftslokale.

Zugangsprotokolle ausgewertet

Die Ermittler werteten die Zugangsprotokolle aus und überprüften Recyclingunternehmen auf Mallorca. Dabei stellte sich heraus, dass zwei Arbeiter mit Zugangsberechtigung wiederholt Kupferkabel an Recyclinghöfe verkauft hatten. Zusammen lieferten sie mehr als 6.100 Kilogramm Kupfer ab und nahmen dafür über 24.000 Euro ein.

Nach Angaben der Guardia Civil waren die Männer nicht berechtigt, das bei den Bauarbeiten entfernte Material eigenmächtig mitzunehmen oder zu verkaufen. Für dessen Entsorgung war ein festgelegtes Verfahren vorgesehen. Die beiden Festgenommenen wurden dem zuständigen Gericht vorgeführt.