"Absolut prekär und unhygienisch": So schlimm sind die Zustände in der Polizeiwache an der Playa de Palma

Bröckelnder Putz, aufgequollene Decken, sichtbare Schimmelflecken und Wasseransammlungen nahe der Steckdosen - der schlechte Zustand der Polizeiwache der Ortspolizei im Viertel Les Meravelles an der Playa de Palma hat Vertreter der Polizeigewerkschaft ATAP auf den Plan gerufen. Jetzt mussten die Decken mehrerer Räume sogar mit Metallstützen und Holzbrettern gesichert werden, um die Beamten nicht zu gefährden. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

"Präker und unhygienisch"

Unter anderem seien die Toiletten, die Duschen und die Umkleiden betroffen. Das ist auch auf Bildern zu sehen, die die Polizeigewerkschaft veröffentlichte. Darauf sind neben den Stützen in den Toiletten und Umkleiden auch herabgefallene Bauteile auf dem Boden eines Badezimmers zu sehen. In einem weiteren Raum ist die Decke stark beschädigt. Der Beton weist Risse auf und ist stellenweise abgeplatzt. Teile der verrosteten Stahlarmierung liegen frei. Ein weiteres Foto zeigt einen Sicherungskasten, der mit einer Plastiktüte abgedeckt wurde.

Ein mit einer Plastiktüte abgedeckter Stromkasten in der Polizeiwache / Polizeigewerkschaft

ATAP hat die Schäden dem Arbeitsschutzdienst der Stadtverwaltung gemeldet. Die Gewerkschaft bezeichnete den Zustand der Räume als „absolut prekär und unhygienisch“ sowie als körperliches Risiko. Die Mängel könnten die Sicherheit und Gesundheit der an der Playa de Palma eingesetzten Polizisten gefährden.

Die Gewerkschaft kritisierte außerdem die schlecht funktionierende Klimaanlage. Bereits am frühen Morgen habe die Temperatur in der Dienststelle 27,2 Grad betragen. Zudem habe sich Wasser in der Nähe von Steckdosen, Mehrfachsteckern und Stromkabeln gesammelt.

"Unmittelbares Risiko"

Dadurch bestehe laut ATAP ein „unmittelbares Risiko von Kurzschlüssen, Stromschlägen und Bränden“. Die Gewerkschaft berichtete zudem von stehendem Wasser, mangelnder Reinigung, überfüllten Abfalleimern und Feuerlöschern, deren vorgeschriebene Überprüfung abgelaufen sei.

Der für Bürgersicherheit zuständige Stadtrat Llorenç Bauzá hatte die von der Polizeigewerkschaft ATAP gemeldeten Mängel am Montag (13.7.) zunächst auf Probleme mit mehreren Klimageräten beschränkt. Die Fotos aus der Dienststelle zeigen jedoch, dass die Schäden über die Klimaanlage hinausgehen.

Nach Angaben von Bauzá hatte die Polizeiführung versucht, den Ausfall der Klimageräte mit mobilen Geräten auszugleichen. Dadurch habe sich Wasser angesammelt. Das städtische Infrastrukturdezernat habe bereits eingegriffen und arbeite daran, die Mängel zu beheben.

Die Decken weisen Risse auf, Metallleitungen liegen frei / Polizeigewerkschaft

Inspektion gefordert

ATAP verlangt deshalb eine dringende technische Inspektion der Dienststelle. Die Stadt müsse Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der dort eingesetzten Polizisten zu gewährleisten.

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