Mallorca glüht: Bis zu 41 Grad und Tropennächte
Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes ist erst einmal keine wirkliche Abkühlung in Sicht
Der Donnerstag (16.7.) hat mit schlechten Nachrichten begonnen für alle, denen die letzten Tage zu warm waren: Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht. Im Inselinneren wird es besonders heiß. Spitzenreiter ist Sa Pobla mit 41 Grad Höchsttemperatur. Inca schafft es auf 40 Grad. Sóller, Santa María del Camí und Llucmajor auf 39 Grad.
Von 12 bis 20 Uhr gilt in der Tramuntana, im Norden, Nordosten und Inselinneren Warnstufe Orange wegen hoher Temperaturen. In den restlichen Teilen der Insel gilt zumindest Warnstufe Gelb.
Von Osten weht eine leichte Brise. Später dreht der Wind und kommt vom Süden. Bewohnern und Urlaubern steht eine Tropennacht. Die Tiefstwerte liegen teilweise bei 24 Grad.
Temperaturen sinken leicht
Am Freitag (17.7.) sinken die Temperaturen in einigen Orten im nördlicheren Teil der Insel. Die Höchsttemperaturen liegen dann "nur noch" bei 38 Grad. Diesen Wert meldet der spanische Wetterdienst Aemet etwa für Llucmajor, Porreres oder auch Santa María del Camí.
Nur für die Westküste, das Inselinnere und den Süden Mallorcas gilt Warnstufe Gelb wegen relativ hoher Temperaturen. Es steht erneut eine Tropennacht an. Erneut liegen die Tiefstwerte bei 24 Grad.
Hitze zum Wochenende
Das Wochenende beginnt am Samstag (18.7.) dann mit einem weiteren leicht bewölkten Tag. Tagsüber steigen die Temperaturen an einigen Orten leicht an, da warme Luftmassen aus Nordafrika auf die Insel treffen. Viele Orte knacken an diesem Tag die 40-Grad-Marke, etwa Inca, Llucmajor oder auch Santa María del Camí.
Dieses Mal gilt die Warnstufe Gelb für das Inselinnere und den Süden der Insel. Nachts wird es kühler als am Vortag. Für Lluc etwa gibt AEMET die Temperatur mit 21 Grad an.
Auch der Sonntag (19.7.) macht seinem Namen dann alle Ehre. Die Sonne knallt. Es wird erneut sehr warm, bis zu 41 Grad. Wer kühlere Insel-Gefilde aufsuchen will, kann nach Andratx oder Son Servera fahren. Dort werden es wohl "nur" 34 beziehungsweise 35 Grad. Für Felanitx und Sa Pobla meldet Aemet 38 Grad, für die Balearen-Hauptstadt 36 Grad.
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