Von der Poolbar-Kasse bis zum Billardtisch: Dieb räumt Hotel in Deutschenhochburg Peguera aus
Der 48-Jährige soll unter anderem Geld aus Wäsche- und anderen Automaten gestohlen haben
Die Guardia Civil hat einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Hotelanlage in Peguera eingebrochen zu sein. Laut einer Pressemitteilung ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum 8. Juli. Der Mann soll sich zunächst Zutritt zu dem Hotelkomplex verschafft und anschließend die Eingangstür zur Bar im Poolbereich aufgebrochen haben. Dort entwendete er mutmaßlich die Einnahmen aus der Kasse.
Billardtisch geöffnet
Danach begab er sich den Angaben der Guardia Civil zufolge in den Wäschereibereich und brach den Kasten des Bezahlsystems der Waschmaschinen auf. Außerdem soll er einen Billardtisch sowie mehrere Verkaufsautomaten im Außenbereich des Hotels gewaltsam geöffnet und die Einnahmen darin gestohlen haben. Wie hoch die Beute insgesamt ausfiel, ist bislang nicht bekannt.
Ermittler der Guardia Civil in Calvià nahmen die Untersuchungen auf und konnten den mutmaßlichen Täter nach mehreren Nachforschungen identifizieren und festnehmen. Der Mann wurde zusammen mit den Ermittlungsakten der Justiz übergeben.
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