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Wir wollen von Ihnen wissen: Wie gastfreundlich ist Mallorca heute noch?

Wie sind der Service und das Miteinander zwischen Beschäftigten und Urlaubern und Bewohnern wirklich? Die Redaktion sucht Antworten in einer Leserbefragung zur Gastfreundschaft

Eine nette Kellnerin auf Mallorca.

Eine nette Kellnerin auf Mallorca. / Bernardo Arzayus Pereanez

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Redaktion MZ

Redaktion MZ

Mallorca gilt als gastfreundliche Insel. Gleichzeitig sorgen die Debatten über Massentourismus, überfüllte Straßen, Wohnungsnot und eine vielerorts gereizte Stimmung immer wieder für Diskussionen. Doch wie erleben Urlauber und Bewohner den Umgang miteinander tatsächlich?

Die MZ möchte von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, wie freundlich und herzlich Sie Mallorca heute wahrnehmen. In zwölf Fragen geht es unter anderem um Erfahrungen im Alltag, im Urlaub, in Restaurants und Geschäften sowie im Kontakt mit Behörden. Die Teilnahme dauert etwa drei bis fünf Minuten.

Esta encuesta evalúa la hospitalidad en Mallorca y cómo ha cambiado con el tiempo.

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