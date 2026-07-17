Badeunfall auf Mallorca: 78-jähriger Urlauber stirbt am Palmira-Strand in Peguera

Ein 78-jähriger Urlauber ist am Freitagmittag (17.7.) am Palmira-Strand in der Urlauberhochburg Peguera im Südwesten von Mallorca gestorben. Das erfuhr die MZ aus Rettungschwimmerkreisen. Das Unglück ereignete sich demnach gegen 13 Uhr. Die Rettungsschwimmer entdeckten den Mann, der bewusstlos im Wasser trieb.

Gemeinsam mit anderen Badegästen holten sie ihn aus dem Wasser und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Rund 45 Minuten kämpften die socorristas, später unterstützt durch die herbeigerufenen Rettungskräfte, um das Leben des Mannes. Schließlich konnten sie aber nur seinen Tod feststellen. Die Ehefrau des Mannes musste die Rettungsaktion mit ansehen. Es wurde psychologische Hilfe für die Frau angefordert.

Hinweis: Ursprünglich hieß es, bei dem Opfer handele es sich um einen Deutschen. Diese Information stellte sich als falsch heraus. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.