Badeunfall auf Mallorca: 78-jähriger Urlauber stirbt am Palmira-Strand in Peguera
Das Unglück ereignete sich am Freitag (17.7.) gegen 13 Uhr
Ein 78-jähriger Urlauber ist am Freitagmittag (17.7.) am Palmira-Strand in der Urlauberhochburg Peguera im Südwesten von Mallorca gestorben. Das erfuhr die MZ aus Rettungschwimmerkreisen. Das Unglück ereignete sich demnach gegen 13 Uhr. Die Rettungsschwimmer entdeckten den Mann, der bewusstlos im Wasser trieb.
Gemeinsam mit anderen Badegästen holten sie ihn aus dem Wasser und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Rund 45 Minuten kämpften die socorristas, später unterstützt durch die herbeigerufenen Rettungskräfte, um das Leben des Mannes. Schließlich konnten sie aber nur seinen Tod feststellen. Die Ehefrau des Mannes musste die Rettungsaktion mit ansehen. Es wurde psychologische Hilfe für die Frau angefordert.
Hinweis: Ursprünglich hieß es, bei dem Opfer handele es sich um einen Deutschen. Diese Information stellte sich als falsch heraus. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
- Kurz dunkel, lange dicht: Mallorca sperrt die Tramuntana zur Sonnenfinsternis
- Rafa Nadals neues Leben: Hotels, Millionen-Deals und jede Menge Meetings
- Mallorca glüht: Bis zu 41 Grad und Tropennächte
- Endlos-Bauarbeiten am Flughafen Mallorca: Jetzt verliert auch der Inselrat die Geduld
- Sie kam zum Jobben nach Mallorca: Junge Deutsche an der Playa de Palma von ihren Mitbewohnern vergewaltigt
- Spaniens bekanntester Hotel-Schandfleck: Der Widerstand gegen den Abriss bröckelt
- Auswandern nach Mallorca? Sie sind leider zu spät
- Neue Spielsachen für Kinder an Bord und Rabatte für Familien: Mallorca-Flieger Eurowings umgarnt Familien