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Rund 300 Gäste feierten auf der Sommerparty des Hotels Son Vida in Palma
Rund 300 Gäste, darunter die frühere Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, Ana Ivanović, vergnügten sich auf der traditionellen Sommerparty des Hotels Son Vida in Palma. Die Veranstaltung markiert den Auftakt der sommerlichen Eventsaison auf Mallorca.