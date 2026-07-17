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Rund 300 Gäste feierten auf der Sommerparty des Hotels Son Vida in Palma

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Ana B. Muñoz

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Rund 300 Gäste feierten auf der Sommerparty des Hotels Son Vida in Palma

Ana B. Muñoz

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Rund 300 Gäste, darunter die frühere Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, Ana Ivanović, vergnügten sich auf der traditionellen Sommerparty des Hotels Son Vida in Palma. Die Veranstaltung markiert den Auftakt der sommerlichen Eventsaison auf Mallorca.

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