Rund 60 Seemeilen südlich von Mallorca: 23 Migranten aus Boot gerettet – drei überlebten die Überfahrt nicht

23 Migranten sind am Mittwochabend ( 15.7.) rund 60 Seemeilen südlich von Mallorca aus einem Boot gerettet worden. Drei weitere Insassen sollen die Überfahrt nicht überlebt haben.

An dem Einsatz waren die spanische Seenotrettung, die Wasserschutzpolizei der Guardia Civil sowie die Zoll- und Grenzabteilung im Hafen von Palma beteiligt. Die 23 Geretteten stammen nach Angaben der ständigen Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen aus Ländern südlich der Sahara.

Insassen des Bootes berichteten den Behörden, während der Überfahrt von Algerien zu den Balearen sei jeden Tag ein Mensch gestorben. Die Leichen der drei Verstorbenen seien anschließend ins Meer geworfen worden.

Sechs Vermisstenanzeigen

Seit Montag gingen laute der Lokalzeitung "Última Hora" bei der Nationalpolizei zudem rund sechs Vermisstenanzeigen ein. Angehörige und Hilfsorganisationen meldeten Migranten als vermisst, die sich auf den Seeweg zu den Balearen gemacht hatten, dort aber offenbar nicht ankamen. Unter den Vermissten soll sich mindestens ein Minderjähriger befinden.

Möglicherweise stehen einige der Anzeigen im Zusammenhang mit einem Vorfall vor der Nachbarinsel Formentera. Dort war am vergangenen Wochenende der Motor eines Migrantenbootes ausgefallen. Fünf den Insassen sprangen ins Meer, um die Küste zu erreichen. Drei von ihnen wurden von der Guardia Civil gefunden und führten die Beamten zu dem manövrierunfähigen Boot mit insgesamt 13 Insassen. Zwei weitere Personen blieben trotz einer Suchaktion verschwunden.

Seit Montag meldeten die Behörden außerdem ein weiteres Boot, das bereits am Sonntagabend acht Seemeilen südlich von Cabrera mit 29 Menschen an Bord abgefangen worden war.

Seit Jahresbeginn wurden auf den Balearen 172 Migrantenboote mit insgesamt 3.231 Menschen an Bord registriert. Im gesamten Jahr 2025 erreichten 7.321 Menschen auf 401 Booten von Nordafrika aus die Inseln. Gegenüber 2024 stieg die Zahl der Migranten damit um 24,5 Prozent, die Zahl der Boote um knapp 15 Prozent.