Redaktion MZ

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Was war da los? Prügelei vor Krümels Lokal Chalet X in Peguera

Nach dem WM-Spiel zwischen England und Argentinien am Mittwochabend (15.7.) kam es vor Marion und Daniel Pfaffs Lokal Chalet X (ehemals Schatzi) auf dem Bulevar in Peguera zu einer Schlägerei. Was der Grund für die Unstimmigkeiten zwischen den Männern war, ist unklar. Die Prügelei verlagerte sich wenig später auch auf den Gehweg der anderen Straßenseite. Laut einem Pressesprecher der Gemeinde Calvià waren Beamte der Ortspolizei der Gemeinde und solche der Guardia Civil vor Ort. Zu einer Anzeige sei es aber nicht gekommen.