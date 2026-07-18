Fast 100 Migranten erreichen die Balearen in einem Tag – ein Boot landet bei Cala Pi auf Mallorca
Mehr als 3.385 Migranten haben seit Jahresbeginn die Balearen über den Seeweg erreicht
Insgesamt 86 Migranten aus Ländern südlich der Sahara haben am Samstag (18.7.) mit drei Booten die Balearen erreicht. Sie kamen an den Küsten von Formentera und Cabrera sowie auch Mallorca an, teilte die ständige Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen mit.
Der erste Einsatz begann um 0.05 Uhr. An der Küste der Cala Saona auf Formentera wurden 27 Menschen aufgegriffen. Daran beteiligt waren die Guardia Civil, die Feuerwehr von Formentera und das Rote Kreuz.
Ankunft in Cala Pi
Um 6.32 Uhr entdeckte die Guardia Civil weitere 27 Migranten, die an der Cala Pi in der Gemeinde Llucmajor an Land gegangen waren.
Um 9.20 Uhr retteten der Seenotrettungsdienst Salvamento Marítimo und die Marineeinheit der Guardia Civil südlich von Cabrera weitere 32 Menschen aus einem kleinen Boot.
3.385 Menschen über Seeweg auf die Balearen gekommen
Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben des spanischen Innenministeriums und der ständigen Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen 178 Migrantenboote mit insgesamt 3.385 Menschen registriert.
Im Jahr 2025 erreichten insgesamt 7.321 Menschen in 401 Booten von Algerien aus die Balearen. Gegenüber 2024 stieg die Zahl der Migranten damit um 24,5 Prozent, die Zahl der Boote um knapp 15 Prozent.
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