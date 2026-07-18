Redaktion DM

Folgen Sie uns bereits? Marken Sie uns als bevorzugte Medien Hinzufügen zu Google

Ganz dunkel: So sah die Playa de Palma beim Stromausfall aus

Der Ballermann in Dunkelheit: An der Playa de Palma ist es in der Nach vom Freitag (17.7.) zum Samstag zu einem Stromausfall gekommen. Zwischen 22 und 23 Uhr waren zahlreiche Betriebe ohne Elektrizität und konnten ihren Geschäftsbetrieb nicht wie gewohnt fortsetzen. An einigen Orten an der Playa de Palma gibt es weiterhin keinen Strom. Mehr Infos hier. Mehr Informationen