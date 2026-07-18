Mallorca schwitzt weiter: So lange bleibt die extreme Hitze

Die Hitze scheint auf Mallorca gar nicht mehr aufhören zu wollen, und die angekündigte Abkühlung rückt immer weiter in die Ferne. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet bleiben die Temperaturen auch in den kommenden Tagen sehr hoch. Ab Dienstag ( 21.7.) könnte sogar eine neue Hitzewelle beginnen, die mindestens bis Donnerstag anhält.

Wetter am Samstag

Die höchsten Temperaturen werden in Sóller erwartet, wo die Thermometer bis auf 40 Grad steigen können. Für die Serra de Tramuntana gilt deshalb die orangefarbene Warnstufe wegen extremer Hitze. Im restlichen Teil der Insel ist die gelbe Warnstufe aktiv, dort sind Höchstwerte von bis zu 38 Grad möglich.

Bei der Hitze freut man sich im Port de Sóller über ewtas Abkühlung im Meer. / Joan Mora

Grund für den Temperaturanstieg ist laut Aemet eine sehr warme Luftmasse aus Nordafrika in Verbindung mit einem Hochdruckgebiet. Am Himmel können zeitweise mittelhohe und hohe Wolken auftauchen, aber eine spürbare Abkühlung bringen sie jedoch nicht. An der Küste kann die hohe Luftfeuchtigkeit das Hitzegefühl vor allem am späten Nachmittag und während der Nacht zusätzlich verstärken. Es ist mit einer Tropennacht zu rechnen, mit Temperaturen von bis zu 28 Grad.

Wetter für Sonntag

Am Sonntag setzt sich die Hitze fort, die Temperaturen nähern sich erneut der 40-Grad-Marke. Für die Serra de Tramuntana, das Inselinnere und den Süden Mallorcas gilt die gelbe Warnstufe. Dort sind Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad möglich. Insgesamt verändern sich die Werte nur wenig oder gehen leicht zurück.

Der Himmel bleibt überwiegend gering bewölkt, zeitweise ziehen mittelhohe und hohe Wolkenfelder durch. Am Morgen kann sich Dunst bilden, vereinzelt sind auch Nebelbänke möglich.

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Auch in der Nacht ist kaum mit Abkühlung zu rechnen: Der spanische Wetterdienst erwartet eine Tropennacht. Der Wind weht schwach aus östlicher bis nordöstlicher Richtung, hinzu kommen leichte Küstenbrisen.