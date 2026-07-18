Nächtliche Attacke an der Playa de Palma: Urlauber fliehen vor Zuhälter

Die Nationalpolizei hat an der Playa de Palma einen Mann festgenommen, der zwei junge Urlauber angegriffen haben soll. Die Urlauber hatten zuvor die Angebote mehrerer Prostituierter abgelehnt. Bei dem Verdächtigen soll es sich um den Zuhälter der Frauen handeln.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (16.7.) gegen 4 Uhr in einer Straße an der Playa de Palma. Mehrere Prostituierte sprachen die beiden Urlauber an, berührten sie sexuell und boten ihnen ihre Dienste an. Die jungen Männer lehnten ab und wollten weitergehen.

Schlug sie mit Gürtel und Fahrradschloss

Daraufhin stellte sich ihnen der mutmaßliche Zuhälter in den Weg und forderte sie auf, die Frauen zu bezahlen. Als die Touristen ihren Weg fortsetzen wollten, zog der Mann einen Gürtel sowie ein Fahrradschloss hervor und schlug mehrfach auf sie ein.

Die beiden Urlauber liefen verängstigt davon und trafen wenig später auf eine Streife der Nationalpolizei. Die Beamten fanden den Verdächtigen kurz darauf in der Umgebung. Er trug noch den von den Opfern beschriebenen Gürtel und das Fahrradschloss bei sich.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Die verletzten Touristen mussten zur Behandlung in ein Gesundheitszentrum gebracht werden.

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