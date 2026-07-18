Polizeiwache an der Playa de Palma marode: Ortspolizisten sollen in Container umziehen

Die Stadt Palma will an der Avinguda d’Amèrica mobile Bürocontainer aufstellen, um die Polizisten der Dienststelle "Les Meravelles" an der Playa de Palma vorübergehend unterzubringen. Der schlechte Zustand des Gebäudes hatte dazu geführt, dass Toiletten, Duschen und Umkleideräume abgestützt werden mussten, um weitere Einstürze zu verhindern.

Der städtische Dienst für Arbeitsschutz nahm die Räume am Freitag (17.7.) in Augenschein. Nach Angaben der Gewerkschaft ATAP bestätigte die Kontrolle „äußerst gravierende bauliche, elektrische und hygienische Mängel“. In einem technischen Bericht soll demnach die Schließung der betroffenen Räume empfohlen werden.

Nicht stabil

Besonders problematisch sei das Untergeschoss, das als Umkleide und Aufenthaltsraum genutzt wird. Bereits vor der Anbringung der Stützen habe es nicht die erforderliche Stabilität aufgewiesen. ATAP kritisiert außerdem Feuchtigkeit, ungeschützte Stromleitungen, Wasseransammlungen durch mobile Klimageräte und mehr als 27 Grad Raumtemperatur.

Damit widerspricht die Gewerkschaft dem Sicherheitsdezernenten Llorenç Bauzá. Dieser hatte die Probleme am Montag auf eine defekte Klimaanlage reduziert und erklärt, dass bereits an einer Lösung gearbeitet werde.

Nach Angaben der Polizeigewerkschaft CSIF wird die Stadt klimatisierte Container mit den notwendigen sanitären Einrichtungen anmieten. Dort sollen sich die Beamten umziehen und ihre Aufgaben unter angemessenen Bedingungen erledigen können. Die provisorischen Räume sollen voraussichtlich am kommenden Dienstag eintreffen.

Nur ein Zwischenlösung

Der CSIF forderte, dass die Container nur vorübergehend genutzt werden. Die Stadt müsse die Dienststelle so schnell wie möglich sanieren und anpassen. Man werde weiter Druck ausüben, bis die Räume wieder vollständig nutzbar und sicher seien.

ATAP verlangt unterdessen die sofortige Schließung des Untergeschosses. Auch das Erdgeschoss solle erst wieder genutzt werden, wenn die Elektrik und die Klimaanlage repariert worden seien. Die Gewerkschaft hatte bereits in der vergangenen Woche eine Beschwerde eingereicht.

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Darüber hinaus fordert ATAP den Rücktritt von Bauzá. Die bei der Inspektion festgestellten Mängel widerlegten dessen Versuch, die Lage zu verharmlosen. Der Dezernent habe eine Situation heruntergespielt, durch die nach Ansicht der Gewerkschaft sowohl die Beamten als auch die an der Playa de Palma eingesetzten Polizeischüler gefährdet worden seien.

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