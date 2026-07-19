Essen abseits des Trubels: Die besten Restaurants im ländlichen Mallorca

Essen etwas außerhalb der „Zivilisation“, auf dem Land in einem netten Hotel Rural, Restaurant oder in den Bergen. Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe ist garantiert. Und natürlich verführerische Düfte des guten Essens, mal ländlich-rustikaler, mal ausgefallen. Mal einfacher mit viel Mallorca auf dem Teller, mal gehobener. Egal auf welches der folgenden Lokale die kulinarischen Sensoren ansprechen: Die Qualität ist garantiert.

Ca’s Cavallet und Can Costa

Beginnen wir in der Nähe von Palma, ums Eck beim früher Festival Park genannten Fashion Outlet in der Gemeinde Marratxi. An der Straße nach Santa Maria liegt das Restaurant Ca’s Cavallet des sympathischen Ehepaars Antonia Planas und José Pons auf einem insgesamt 21.000 Quadratmeter großen Grundstück mit eigenem Parkplatz, viel Raum für Kinder zum Toben und Platz für jeweils 200 Personen innen wie außen auf den Terrassen.

Ambiente im Cas Cavallet. / Cas Cavallet

Die beiden haben es Ende 2024 übernommen. Ihnen gehört auch das mitten im trubeligen Valldemossa gelegene Restaurant Can Reüll sowie das ebenfalls empfehlenswerte, etwas außerhalb allein gelegene ruhige Can Costa mit vorwiegend mallorquinischer Küche, das sie seit sechs Jahren führen. Im Ca’s Cavallet sind alle willkommen: Paare, die romantisch unter blühenden Bougainvillea-Sträuchern speisen wollen, oder auch Gruppen, denen der Sinn nach Feiern steht. Geboten werden zum einen traditionell mallorquinische Küche, aber auch Ausgefalleneres wie Steinbutt mit Mangosauce, Schweinebäckchen in Rotwein-Schokoladen-Sauce oder Huhn, gefüllt mit Foie, Trüffel und Feige. Fans von hochwertigem Premium-Fleisch kommen ebenfalls auf ihre Kosten.

Mallorquinische Klassiker und Premium-Fleisch gibt es beim Ca's Cavallet. / Nele Bendgens

Infos: Ctra. Palma–Inca, km 10,9, Marratxí. Tel.: 971-62 17 30, cascavallet.com

Es Revellar Art Resort

Fahren wir weiter in die Nähe von Campos zum Es Revellar Art Resort. Dessen Besonderheit: Auf dem insgesamt drei Hektar großen Areal gibt es nicht nur 17 Suiten, sondern insgesamt 13 Gebäude, acht Teiche, 20 Springbrunnen und über 3.000 Kunstwerke, die verteilt sind über den Garten, die Gemeinschaftsräume, die Hotelzimmer, eine Kapelle, eine 2.500 Jahre alte Grabhöhle und zwei Hallen.

Es Revellar Art Resort: Zutaten aus dem eigenen Bio-Garten und viel Kunst. / Es Revellar

Und hier wartet auch ein abends geöffnetes Gartenrestaurant, in dem man ein Menü oder à la carte speisen kann. Angesagt sind keine Experimente, sondern Niveau, Tradition und Kreativität.

So gibt es beispielsweise Salat mit mariniertem Thunfischbauch und Erdbeeren, Artischocken mit Sobrassada und Steinpilzen, Auberginen-Cannelloni mit Gemüse der Saison, Rinderfilet mit Feigensauce und Rosmarin-Kartoffeln sowie Lammkarree mit Honig und Senf.

Chefkoch ist der Mallorquiner Tolo Julià, der sich für seine Gerichte auch aus einem großen Bio-Garten bedienen kann, in dem Kräuter, Tomaten, Zucchini, Auberginen, Artischocken, Salate und auch viele Obstsorten angebaut werden. Selbst das Öl aus Oliven der Sorte Arbequina stammt von eigenen Olivenbäumen. Man kann als Restaurantgast natürlich auf eigene Faust den Kunstgarten erkunden, aber empfehlenswert ist eine Reservierung am Mittwoch und Samstag, denn dann können Gäste vor dem Essen an einer Führung teilnehmen und so auch die ansonsten geschlossenen Bereiche besichtigen.

Chefkoch Tolo Julià bedient sich für seine Gerichte aus dem eigenen Bio-Garten. / Revellar

Infos: Camí des Revellar, km 3,7, Campos. Tel.: 971-16 02 74, revellarartresort.com

Son Terrassa

Noch weiter im Südosten kommen wir nach Ca’s Concos. Ein paar Kilometer außerhalb Richtung Felanitx liegt das kleine Landhotel samt Restaurant namens Son Terrassa, eröffnet 2001. Hier werden Qualität und Kundenzufriedenheit noch großgeschrieben. Das Ambiente ist einzigartig und der Blick übers Land fantastisch, immerhin gehören alleine zur Finca 80.000 Quadratmeter.

Traditionelles und „kreative Ausflüge“ des Küchenchefs: Landhotel-Restaurant Son Terrassa. / Son Terrassa

Gekocht wird unter der Leitung von Chefkoch Rafael Vicens weitestgehend traditionell, mit kleinen „kreativen Ausflügen“. So gibt es Foie gras mit Orangenmarmelade und Senf ebenso wie einen klassischen mallorquinischen trempó-Salat mit Thunfisch, tumbet oder frito mallorquin. Ebenfalls auf der Speisekarte stehen gebratene Ente mit Pflaumensauce als auch Spanferkel und Lamm.

Infos: Ctra. Cas Concos–Felanitx, km 10, Cas Concos. Tel.: 971-83 95 51, restaurante.sonterrassa.com

Es Patí im Hotel Es Figueral Nou

In der Inselmitte, nur wenige Kilometer außerhalb von Montuïri, liegt das traditionsreiche Hotel Es Figueral Nou, untergebracht in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde 2024 von derselben Gruppe übernommen und renoviert, der auch die Hotels El Llorenç Parc de la Mar in Palma und das Hotel Vicenç de la Mar an der Cala Molins im Norden der Insel gehört.

Die Gastronomie im dazugehörigen Restaurant Es Patí de Montuïri verantwortet kein Geringerer als Santi Taura, der ja auch in den anderen beiden Hotels jeweils zwei Restaurants führt, darunter das mit einem Michelin-Stern geadelte Dins.

Santi Taura auf der Terrasse. / Es Patí

Bei Kälte sitzt man innen in einem stilvollen und behaglichen Gewölbe, bei milden Temperaturen hingegen auf der begrünten Terrasse mit Springbrunnen und Weitblick. Angeboten werden hier weitestgehend modifizierte Klassiker und historische Gerichte der mallorquinischen Küche wie Lammkeule mit Aprikosen, mit Hackfleisch gefülltes „Mittelalter-Spanferkel“ oder Cannelloni aus Auberginenscheiben, gefüllt mit Hackfleisch und Porree, gekrönt mit der „Armen-Variante“ von Sobrassada, nämlich gewürzten Brotkrumen. Innovativ hingegen der in Kimchi marinierte und dann gedämpfte Seehecht in Mandelsauce plus einer kreativen Gewürzsauce mit Zimt, Nelken und Ingwer.

Infos: Ctra. Montuïri–Sant Joan, km 7, Montuïri, Tel.: 971-92 65 03, esfigueralnou.com

Ritma Mallorca

Dies ist das ungewöhnlichste Lokal unserer Zusammenstellung, weil eigentlich kein Restaurant im traditionellen Sinn. Marcos Servera hat auf der höchstgelegenen Terrasse des Boutique-Hotels Can Verdera in Fornalutx sein Outdoorlokal eingerichtet – was allerdings bei schlechtem Wetter nicht wirklich funktioniert, bedeckt doch nur ein Strohdach die Terrasse. Aber an schönen, trockenen Tagen ist dieser Ort eine Sensation! Und eine Reservierung dringend zu empfehlen, der Tipp hat sich herumgesprochen.

Leckeres aus Atlantik und Mittelmeer gibt’s im Ritma. / Ritma

Der Blick ist aufregend, mitten hinein in die das Dorf umgebende Bergwelt. Das Essen ist ungewöhnlich und auch ungewöhnlich lecker. Zum Genießen lädt eine vom Atlantik und vom Mittelmeer inspirierte Küche ein, die einzigartig schmeckt. Im Vorteil ist, wer die Bereitschaft hat, sich auf etwas anderes und Ungewohntes einzulassen. „Normales Essen“ sucht man vergeblich, von Steaks kein Spur. Oder wie Marcos sagt: „Es ist Zeit zum Fermentieren, Einlegen, Reifen. Es ist eine Reise von Produkt, Essenz und Farbe. Es ist Feuer, Glut, Salz, Wasser – und Liebe.“

Infos: C/. des Toros, 1, Fornalutx, ritmamallorca.com

Sa Vinya d’Es Mayolet

Der Vollständigkeit halber sei dieses Lokal ebenfalls erwähnt, weil es perfekt in diese Reihe passt. Aber wir haben es ausführlicher erst letzte Woche vorgestellt, weil Sternekoch Andreu Genestra neuerdings dort die kulinarische Leitung übernommen hat.

Infos: Cami de Bendris, 3, Manacor, Tel.: 971-84 56 85, reservarotana.com, esmayolet.com

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